Илья Захаров – о работе ЦУР: «Мы видим только ники и отвечаем никам»

За девять месяцев работы свердловский Центр управления регионом принял 32 тысячи обращений из соцсетей, рассмотрено 30 тысяч.

Как рассказал руководитель ЦУРа Илья Захаров, чаще всего сообщения приходят из сети «ВКонтакте», менее активны пользователи «Инстаграма», «Одноклассников», «Фейсбука». Темы обращений – самые разные: бытовые, транспортные, по здравоохранению, ЖКХ.

Захаров объяснил, как работает ЦУР. «Механизм работы следующий: например, на своей странице «ВКонтакте» (или «Одноклассниках», в «Инстаграме», «Фейсбуке») вы пишете: на улице такой-то не убирается мусор 2-3 дня. Через систему инцидент-менеджмента обращение попадает к нам, наши менеджеры его видят. Они направляют его в соответствующие органы власти, а пользователя в течение суток уведомляют, что обращение принято в работу. Потом мы контролируем, чтобы проблема была решена, и снова пишем человеку: «Ваше обращение рассмотрено» и прилагаем фотографии «было – стало». Средний срок решения вопроса – 9 дней, но мусор, конечно, можно убрать и гораздо быстрее», – пояснил директор ЦУР.

На вопрос, какие случаи ему запомнились, Илья Захаров назвал обращение из Красноуфимска, после которого при содействии ЦУРа в этом городе открылось онкоотделение, и случай с ребенком-инвалидом, которому не давали путевку в санаторий даже на Урале, а после обращения в центр направили на лечение в Анапу.

Есть и вопросы, которые за несколько дней не решить. Как правило, они связаны со строительством: дорог, школ, больниц и так далее. В этом случае ЦУР связывается с профильным министерством, запрашивает информацию по срокам и передает ее заявителю. При каждом министерстве Свердловской области для этого есть прикомандированный к центру сотрудник.

В самом ЦУРе сейчас 35 штатных единиц. Сколько денег тратится на его содержание, Илья Захаров не ответил. «Конкретные цифры я не знаю и не пытаюсь узнавать. У нас есть учредитель, АНО «Диалог», которое получает субсидию из федерального бюджета. Я знаю свою зарплату, и мне этого достаточно»,– отметил он.

Также он заявил, что невозможно составить портрет среднего гражданина, с обращениями которого работает ЦУР: «Мы не знаем, кто пользуется этим аккаунтом, не знаем персональных данных. Мы видим только ник и отвечаем нику».

На вопрос, поступили ли в ЦУР жалобы на нарушения во время выборов, Захаров ответил: «ЦУР – вне политики. Такова позиция нашего учредителя. Мы такие вопросы не смотрим, это не наша компетенция. Политические вопросы – это не к нам».

Как уже сообщал «Новый День», Илья Захаров возглавил свердловский Центр управления регионом в ноябре 2020 года. До этого он много лет руководил Избирательной комиссией Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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