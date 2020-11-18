Креков: 4 тысячи больных получили бесплатные лекарства от коронавируса на дому

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что 4 тысячи больных, которые лечатся от коронавируса абмулаторно дома, уже получили необходимые бесплатные лекарства. Партии таблеток приходят в Екатеринбург ежедневно, но на 100% закрыть потребности больных пока не получается.

«Мы получили федеральные средства, 80% из требуемых лекарств уже найдены, часть промышленность еще не произвела, хотя в 20 раз производство выросло, дает себя знать ажиотажный спрос. Мы в ближайшие дни решим вопросы с оставшимися 20%, – сообщил Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба. – Поставки идут с минувшей пятницы, около тысячи амбулаторных больных получили лекарства, сейчас – уже около 4 тысяч. Процесс идет и наращивается изо дня в день, приходит транспорт с партиями лекарств, мы их отправляем в поликлиники, но для полного разворачивания системы несколько дней потребуется. Эта работа идет каждый день. Все, кто находится на дому, должны быть обеспечены лекарственными средствами. Всем муниципалитетам даны поручения обеспечить транспортом поликлиники, поставили средний и младший медперсонал в Екатеринбурге, в ряде муниципалитетов – волонтеров, общую ответственность несет поликлиника».

Напомним, в Свердловской области с 13 ноября пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, должны выдавать бесплатные лекарства. Об этом ранее заявлял губернатор Евгений Куйвашев, уточняя, что на покупку препаратов Федерация выделила дополнительный транш – больше 162 млн рублей. Правда, свердловчане пишут губернатору в его инстаграме, что никаких лекарств они не получают.

«Губернатор у нас живет в какой-то параллельной вселенной, где все хорошо, лекарства предоставляются и единственная проблема это люди без масок», – писали накануне комментаторы.

Ранее «Новый День» сообщал, что и до 13 ноября всем амбулаторным пациентам с подтвержденным коронавирусом были положены бесплатные лекарства – это включено в тариф обязательного медицинского страхования. Однако чаще всего людям приходилось приобретать препараты за свой счет. Что стало с деньгами, выделенными на эти цели в рамках территориальной программы обязательного медстрахования Свердловской области, неизвестно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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