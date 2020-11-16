Оперштаб: лекарства пациентам с коронавирусом будут носить медработники

В Свердловской области с конца прошлой недели пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, должны выдавать бесплатные лекарства. Об этом ранее заявлял губернатор Евгений Куйвашев, уточняя, что на покупку препаратов Федерация выделила дополнительный транш – больше 162 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области, сейчас алгоритм дорабатывается, но примерно выглядит так: после регистрации больного в базе амбулаторного ковид-центра лекарства ему будут доставлять медработники во время плановых посещений. «Детали доставки медикаментов пациентам, находящимся на домашнем лечении, в настоящий момент дорабатываются, в заявленный алгоритм могут быть внесены корректировки с учетом специфики лечебных учреждений», – сообщили агентству в оперштабе.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что и до 13 ноября всем амбулаторным пациентам с подтвержденным коронавирусом положены «бесплатные» лекарства – это включено в тариф обязательного медицинского страхования. Однако чаще всего людям приходилось приобретать препараты за свой счет. Что стало с деньгами, выделенными на эти цели в рамках территориальной программы обязательного медстрахования Свердловской области, неизвестно. Областной минздрав анонсировал масштабную проверку по всем подведомственным медучреждением после публикаций «Нового Дня» о том, что не всем амбулаторным пациентам выдают лекарства, однако о ее итогах ничего не известно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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