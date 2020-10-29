Пациенты с коронавирусом из Екатеринбурга не получают бесплатных лекарств, хотя их должны выдавать

Жители Екатеринбурга, у которых подтвердился коронавирус и которые лечатся по решению медиков на дому, не получают бесплатных лекарств, положенных им в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. «Новый День» переговорил с десятком переболевших и болеющих в настоящий момент екатеринбуржцев – никому из них не были предоставлены препараты для симптоматического или специфического лечения Covid-19. «Новый День» обратился за комментариями в оперативный штаб Свердловской области по этому вопросу, однако ответа пока не поступило. Напомним, за медицину в Екатеринбурге пока отвечает управление здравоохранения города, с нового года полномочия перейдут в минздрав.

Последний уже проводит проверку по публикациям «Нового Дня» о непредоставлении пациентам препаратов для лечения коронавируса в амбулаторном режиме. О результатах в пресс-службе ведомства обещали сообщить позднее.

Добавим, ранее в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области рассказывали агентству, как должна работать схема в идеале. Если принято решение о том, что пациент лечится на дому и врач назначает ему препараты, эти препараты медики должны выдать больному бесплатно – они включены в стоимость лечения. «Тариф обязательного медицинского страхования включает в себя не только диагностические и лабораторные исследования (КТ, общие анализы мочи и крови, ЭКГ и прочие), но и назначение и выдачу врачом ряда противовирусных препаратов, антибиотиков, препаратов для симптоматической терапии и т.д.», – пояснили «Новому Дню» в ТФОМС Свердловской области. Отметим, что конкретный перечень лекарств, которые должны быть выданы пациенту, в зависимости от его состояния, закреплен в «Методических рекомендациях Минздрава РФ по лечению Covid-19». Это общедоступный документ. В сентябре вышла восьмая версия рекомендаций. В них, например, сказано, что для амбулаторного лечения могут использоваться азитромицин (антибиотик), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир («Арбидол»).

На лечение одного амбулаторного пациента с подтвержденным коронавирусом выделяется 7 200 рублей из ТФОМС Свердловской области, а на пациента с пневмонией, который при этом лечится на дому, – 10 600 рублей.

Накануне департамент здравоохранения Москвы опубликовал инфографику, в которой также рассказывается о лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому. В депздраве подчеркнули, что лекарства для больных Covid-19 выдаются бесплатно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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