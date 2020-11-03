Креков пообещал «домашним» пациентам с коронавирусом бесплатные лекарства

Свердловский вице-губернатор Павел Креков объяснил, почему госпитализированных пациентов с коронавирусом, если позволяет их состояние здоровья, будут отправлять домой до получения двух отрицательных результатов теста. Чиновник сообщил, что приказ минздрава действительно направлен на то, чтобы помочь разгрузить коечный фонд. Однако речь идет не о выписке пациентов, а о переводе их на амбулаторное лечение. Также он заверил, что им будут выдавать препараты бесплатно, в рамках программы обязательного медстрахования.

«Пациенты будут бесплатно обеспечены медикаментами и медицинским наблюдением. И только после двух отрицательных тестов они могут выйти на работу. Здесь ничего не изменилось. Мы не ставим перед больницами задачу выписывать недолеченных. Даже наоборот, были случаи, когда минздрав возвращал пациентов обратно в стационары», – сообщил Креков на брифинге.

По его словам, все амбулаторные учреждения будут обеспечены дополнительным транспортом. За это будет отвечать главы администраций, и при необходимости, они будут давать медикам свои служебные машины. Для доставки лекарств лечащимся на дому пацинетам планируется привлекать медицинских персонал. Если врачей будет не хватать, начнут привлекать волонтеров – в основном, этом будут студенты медицинских колледжей.

Как писал ранее «Новый День», минздрав Свердловской области разрешил выписывать из больниц пациентов с коронавирусом, не дожидаясь двух отрицательных тестов. На дому разрешат долечиваться тем, у кого нет высокой температуры и дыхательной недостаточности. Из больницы их должны доставить на «санитарном транспорте».

Ранее министерство начало проверку по публикациям нашего агентства о том, что пациентам с подтвержденным коронавирусом не выдают положенных по программе ОМС лекарств для лечения Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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