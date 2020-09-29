Больным коронавирусом должны выдавать бесплатные лекарства. Но этого не делают

В Свердловской области пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, то есть на дому, должны выдавать бесплатные лекарства для борьбы с Covid-19. Об этом «Новому Дню» сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона. В идеальной схеме, которую по просьбе агентства описали специалисты ТФОМС, это должно работать так:

При появлении симптомов человек обращается в поликлинику по месту жительства и вызывает врача на дом. Врач приходит домой к пациенту и, исходя из его состояния, принимает решение о тактике лечения. Если течение болезни легкое, он продолжает медицинское наблюдение или консультирует человека по телефону. Если состояние больного требует дополнительных исследований, у него есть признаки среднетяжелого или тяжелого ОРВИ, его отправляют в амбулаторный центр компьютерной томографии для взятия мазка, консультации специалиста и КТ-исследования (при среднетяжелом и тяжелом течении ОРВИ). И уже там, исходя из полученных результатов, специалисты предлагают человеку амбулаторное лечение на дому или госпитализацию в стационарное учреждение. «Решение зависит от общего состояния больного, объема поражения легких, температуры, степени насыщения крови кислородом и т.д.», – пояснили «Новому Дню» в ТФОМС Свердловской области, уточнив, что это т.н. общий алгоритм, который не касается пациентов из групп риска. Им назначают КТ и мазок вне зависимости от тяжести их состояния. К группе риска относятся люди старше 65 лет, пациенты, страдающие сопутствующими заболеваниями, например, сахарным диабетом, астмой или гипертонией, беременные женщины. Если принято решение о том, что пациент лечится на дому и врач назначает ему препараты, эти препараты медики должны выдать больному бесплатно – они включены в стоимость лечения. «Тариф обязательного медицинского страхования включает в себя не только диагностические и лабораторные исследования (КТ, общие анализы мочи и крови, ЭКГ и прочие), но и назначение и выдачу врачом ряда противовирусных препаратов, антибиотиков, препаратов для симптоматической терапии и т.д.», – пояснили «Новому Дню» в ТФОМС Свердловской области. Отметим, что конкретный перечень лекарств, которые должны быть выданы пациенту, в зависимости от его состояния, закреплен в «Методических рекомендациях Минздрава РФ по лечению Covid-19». Это общедоступный документ. В сентябре вышла восьмая версия рекомендаций. В них, например, сказано, что для амбулаторного лечения могут использоваться азитромицин (антибиотик), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир («Арбидол»). Добавим, что на лечение одного амбулаторного пациента с подтвержденным коронавирусом выделяется 7 200 рублей из ТФОМС Свердловской области, а на пациента с пневмонией, который при этом лечится на дому, – 10 600 рублей.

По факту идеальная схема, описанная ТФОМС Свердловской области, в регионе не работает или работает избирательно – на это указывают переболевшие. «Мне никаких лекарств не предлагали и не выдавали. Муж ходил в аптеку и покупал все за свой счет. Терапевт участковый назначил мне триазавирин и антибиотик – азитромицин. Плюс по рекомендации знакомого доктора колола клексан против тромбов. Но все, повторюсь, за свой счет. А вот моей приятельнице, которая тоже переболела коронавирусом, у нее тоже был подтвержден диагноз и по мазку, и по КТ, принесли одну пачку арбидола. Правда, через 10 дней после того, как она впервые в поликлинику обратилась», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Раиса.

Сотрудник «Нового Дня», также переболевший коронавирусом, подтвердил, что никаких лекарственных средств ему не предлагали. «Ходили в аптеку, там покупали сами. Причем, судя по списку медикаментов, которые покупали люди, стоящие в очереди, вероятно, мы не единственные, кому никаких бесплатных лекарств не выдавали», – рассказал сотрудник агентства.

В ТФОМС Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что если пациенту с подтвержденным диагнозом не выдали назначенных врачом лекарств, – это нарушение, на которое стоит жаловаться в свою страховую компанию (обычно ее название и контакты указаны на полисе ОМС).

«Новый День» отправил запрос в оперативный штаб Свердловской области и министерство здравоохранения региона, чтобы уточнить, какой объем средств был потрачен из бюджета Среднего Урала на централизованную покупку медикаментов для лечения амбулаторных больных, а также какой объем лекарств был де факто выдан пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию. Добавим, из территориального фонда ОМС Свердловской области с момента начала распространения Covid-19 потратили на лечение и диагностику новой коронавирусной инфекции 2,8 млрд рублей. В том числе – 445 млн рублей на проведение ПЦР-тестов и компьютерной томографии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

Министерство безопасности отправило мэров на улицы – проверять, носят ли маски. / В пункте тестирования на коронавирус в Кольцово проверили уже больше 2 тысяч человек (ФОТО). / «Уктусский стрелок» рухнул в обморок во время оглашения приговора (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»