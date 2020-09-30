Свердловские власти объяснили, кто должен следить за выдачей бесплатных лекарств от коронавируса

В департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали публикацию «Нового Дня» о том, что некоторые пациенты с подтвержденным коронавирусом и лечащиеся на дому не получают положенных им бесплатных лекарств.

Там объяснили, что если препарат назначен участковым терапевтом, то этот медик и должен выдать лекарство. «В соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции Covid-19, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, для лечения пациентов в условиях дневного стационара на дому применяются гидроксихлорохин, умифеновир («Арбидол») и рекомбинантный интерферон альфа 2b, которые назначаются и выдаются участковым терапевтом в случае принятия решения о лечении конкретного пациента в данных условиях», – пояснили «Новому Дню» в ДИПе.

Там уточнили, что контроль за выдачей лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в условиях дневного стационара на дому осуществляет ТФОМС по Свердловской области.

Ранее в территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона «Новому Дню» сообщили, что на лечение одного пациента с легким течением коронавируса выделяется 7 200 рублей, если не требуется госпитализация. При лечении на дому больных с подтвержденным Covid-19 и пневмонией, – 10 600 рублей. В ТФОМС же уточняли пояснили, что пациенты, не получившие положенных им лекарств, могут обращаться с жалобами в свои страховые.

Также после публикации «Нового Дня» министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов назначил проверку всех медицинских учреждений региона, работающих по системе ОМС. В ходе мероприятий предстоит выяснить, почему не все амбулаторные пациенты с коронавирусом, лечащиеся на дому, получают положенные им лекарства, если такие факты подтвердятся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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