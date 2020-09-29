Глава минздрава назначил проверку всех медучреждений области после публикации «Нового Дня» о бесплатных лекарствах для пациентов с Covid-19

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов назначил проверку всех медицинских учреждений региона, работающих в системе ОМС, после публикации «Нового Дня» о том, что многие пациенты с подтвержденным коронавирусом при лечении на дому не получают положенных им «бесплатных лекарств». О проверке агентству сообщил руководитель пресс-службы минздрава Константин Шестаков.

Как сообщал «Новый День», средства на выдачу медикаментов, назначенных коронавиурсным больным врачами, предусмотрены в тарифах Фонда обязательного медстрахования. Однако, как рассказали «Новому Дню» некоторые переболевшие, никаких препаратов им не предлагали и не выдавали, несмотря на положительный тест на Covid-19 и прописанное лечение.

Напомним, тариф ОМС на лечение одного пациента с легким течением коронавируса составляет 7 200 рублей, если не требуется госпитализация. При лечении на дому больных с подтвержденным Covid-19 и пневмонией, – 10 600 рублей. В ТФОМС Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что пациенты, не получившие положенных им лекарств, могут обращаться с жалобами в свои страховые.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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