На «бесплатные» тесты на коронавирус потратили 300 млн. Кто оплатил остальные, неизвестно

На диагностику новой коронавирусной инфекции с января по август 2020 года включительно было направлено 445 млн рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ТФОМС Свердловской области. Большая часть суммы – 300 млн рублей – пошла на исследование мазков методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Причем за эти деньги сделали 340 тысяч тестов.

Интересно, что официальная статистика говорит о куда большем количестве проведенных в Свердловской области исследований на коронавирус. По информации оперативного штаба региона, с момента начала ситуации с Covid-19 в Свердловской области, на новую инфекцию проверили 1 177 488 человек, сделав 1 252 191 тест. То есть больше 912 тысяч тестов не проходили по системе ОМС.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что примерно 35% тестов из этого числа сделаны в коммерческих лабораториях, а остальные 65% – в государственных, которые подведомственны самому РПН, министерству здравоохранения, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральной службе исполнения наказаний. Однако это не означает, что 35% ПЦР-исследований на коронавирус были проведены за счет частных денег (средств граждан и работодателей), а 65% – за счет средств ОМС. Выяснить, кто оплатил почти миллион тестов в Свердловской области, не представляется возможным.

Необходимо отметить, что тесты своим сотрудникам делают некоторые предприятия и учреждения, так, «Новый День» писал, что мазки на ПЦР-исследования брали у членов правительства Свердловской области, у депутатов городской думы Екатеринбурга и заксо, у работников администрации уральской столицы, крупных промышленных предприятий. Также большую партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу привозили на Урал благотворители: 110 тысяч экземпляров, купленных Фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина, поделили между медучреждениями Свердловской и Челябинской областей.

Скептицизма относительно достоверности информации об огромном количестве тестов, сделанных в Свердловской области, добавляет и тот факт, что в регионе работают только 34 лаборатории, которые делают ПЦР, сообщили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по региону. Это 10 коммерческих, 15 подведомственных минздраву, четыре – Роспотребнадзору, пять – ФСИН и ФМБА. По данным на 23 сентября, предоставленным оперштабом региона, в Свердловской области проведено 1,479 млн тестов. Таким образом, с середины марта каждая из лабораторий должна была провести уже по 43,5 тысячи исследований.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.20

В мэрии объяснили осенние дорожные ремонты: «В первом полугодии мы про них и не знали». / Родители школьников из элитной гимназии № 5 жалуются на буллинг со стороны группы учащихся. / На Малышева столкнулись несколько машин – заняты три из четырех полос (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»