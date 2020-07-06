Стали известны результаты тестирования на Covid-19 в думе Екатеринбурга

Аппарат городской думы Екатеринбурга получил результаты массового тестирования сотрудников на коронавирус. У всех работников тесты показали отрицательный результат. Повторной проверки не планируется.

Депутаты также тестируются на Covid-19, но в индивидуальном порядке. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД, треть народных избранников уже проверились, и у них отрицательный результат. Напомним, срочное тестирование в Екатеринбургской думе началось после скоропостижной смерти депутата Елены Дерягиной. Она скончалась утром 2 июля в горбольнице №6, где лежат пациенты с коронавирусом. Председатель думы Игорь Володин заявлял, что причиной смерти коллеги стал оторвавшийся тромб.

Елена Дерягина принимала участие в последнем заседании думы, которое проходило 23 июня. Тогда в зале присутствовали 34 депутата. Спустя десять дней появилась информация о положительном тесте на коронавирус у депутата Владимира Крицкого. Он рассказал «Новому Дню», что у него были непродолжительные симптомы ОРВИ, но самочувствие в целом хорошее. До получения отрицательного теста Крицкий находится на самоизоляции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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