Депутат гордумы Екатеринбурга заразился коронавирусом

Екатеринбургский депутат и управляющий строительной компанией «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. Об этом депутат сам рассказал «Новому Дню».

«У меня были симптомы ОРВИ, всего полдня. Я самостоятельно сдал тест, он был положительным. Врачи рекомендовали мне остаться дома, сейчас я нахожусь на самоизоляции. Мне предстоит сдать еще один тест – завтра и в воскресенье. Потом, надеюсь, я выйду на работу. Я себя хорошо чувствую, симптомов у меня сейчас нет», – сообщил Крицкий.

Сегодня утром стало известно о внезапной смерти депутата Елены Дерягиной. Она находилась на лечении в ГКБ № 6. Ранее появились слухи, что у нее подозревался коронавирус. Но спикер Игорь Володин опроверг эту информацию. По его словам, причиной смерти Елены Дерягиной стал оторвавшийся тромб.

Елена Дерягина участвовала в заседании думы 23 июня, где депутаты принимали отчет главы города Александра Высокинского. По неофициальным сведениям, после смерти Дерягиной депутаты требуют провести санитарную обработку всех помещений в гордуме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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