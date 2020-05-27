На Урал привезли большую партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

Большая партия экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции прибыла на Урал. 110 тысяч комплектов закупил Фонд святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.

Экспресс-тесты в качестве гуманитарной помощи привезли из Китая. Они аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют в Европу и США. Стоимость партии – около 860 тысяч долларов.

Экспресс-тесты поровну поделят между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей. Они помогут оперативно выявлять тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных.

Ранее на Урал было доставлено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для челябинских и свердловских больниц. Всего по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Средства на них Фонду святой Екатерины также выделили Андрей Козицын и Игорь Алтушкин. Вторя партия из 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов.

Напомним, что помимо аппаратов ИВЛ и экспресс-тестов уральские регионы в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря – одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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