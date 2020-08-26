Оперштаб подтвердил: тесты на Covid-19 у бессимптомных контактных не берут

Оперативный штаб Свердловской области подтвердил «Новому Дню», что тестирование контактных лиц на коронавирус проводится лишь на 8-10 день. Причем речь идет даже о тех, кто проживает с заболевшими в одной квартире. Медики действуют в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, сообщили в штабе, ссылаясь на горздрав Екатеринбурга.

Также там добавили, что регламент тестирования на Covid-19 в регионе не менялся. «По данным управления здравоохранения Екатеринбурга, тестирования, как и ранее, проводятся в том случае, если речь идет о близких контактах. Контакты второго-третьего уровня обследуются при наличии признаков ОРВИ», – сообщили в оперштабе.

Ранее «Новый День» писал, что врачи отказались брать анализ у екатеринбургской студентки, которая оказалась контактной первого уровня с коронавирусом. У ее соседки по комнате был диагностирован Covid-19. Обеим девушкам предписали соблюдать самоизоляцию, но никакого контроля за ними не установили.

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 4602 больных коронавирусом. По росту заболеваемости регион занимает шестое место по России, по смертности от «ковида» – второе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

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