В Свердловской области за сутки умерло 12 человек от коронавируса

В Свердловской области растет статистика смертности от Covid-19. За минувшие сутки скончались 12 пациентов, вчера – 11. Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 432. В печальной статистике Средний Урал занимает второе место по России.
За последние 24 часа в Свердловской области зарегистрировано 122 новых случаев коронавирусной инфекции. По росту заболеваемости регион опустился на шестое место. Уральские врачи сегодня выписали еще 60 выздоровевших пациентов.
На данный момент в области регистрируется 5 034 больных коронавирсом. По данным регионального оперштаба, состояние 99 госпитализированных оценивается как тяжелое, 90 из них находятся в реанимациях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 270.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 26.08.20
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