Экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту Кольцово сдали уже больше 100 человек

На прошлой неделе в аэропорту Кольцово заработал пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Его услугами воспользовались 120 человек, ни у одного из них Covid-19 обнаружен не был, сообщили «Новому Дню» в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

Напомним, пункт находится на первом этаже терминала B, он открыт с 9:00 до 16:30 каждый день. Анализ обойдется в 1800 рублей, а результат сообщают пациенту в течение 24 часов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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