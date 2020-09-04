В аэропорту Кольцово заработал пункт тестирования на Covid-19

Свердловское управление Роспотребнадзора открыло в международном аэропорту Кольцово пункт тестирования на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, сдать анализ можно на первом этаже терминала B с 9:00 до 16:30 без выходных, стоимость услуги – 1800 рублей. Планируется переход на круглосуточный режим работы после открытия международного авиасообщения с Екатеринбургом.

Лабораторные мощности позволят получить результат обследования в кратчайшие сроки – в течение 24 часов с момента сдачи. Для удобства клиентов скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту (именно в этом формате его необходимо загрузить на сайт gosuslugi.ru для прибывающих из-за рубежа в течение 3 суток).

Напомним, сегодня замгубернатора Павел Креков рассказал, что из 3000 свердловчан, которые за последние недели вернулись из отпусков, преимущественно из Турции, треть все еще не сдала тесты. Сегодня региональным оперативным штабом было принято решение, что дети из таких семей с понедельника будут отстранены от посещения школ и детских садов. Креков пояснил, все последние случаи закрытия школ и отдельных классов в Екатеринбурге на карантин были связаны именно с такими семьями.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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