В Екатеринбурге еще одна школа и два класса ушли на дистанционное обучение из-за подозрения на коронавирус

В Екатеринбурге стало известно еще об одной школе, ученики которой переведены на дистанционное обучение. В школе № 179 в Северке не было мероприятий даже 1 сентября, предписание Роспотребнадзора о двухнедельном карантине учреждение получило 31 августа. Также на две недели на дистанционное обучение перевели один из классов школы № 120 – там коронавирус подозревают у ученика. Также на две недели на дистанционное обучение перевели по одному классу в школах № 120 и № 16 – там короновирус подозревают у учеников.

«Что касается общеобразовательной организации № 179, то 31 августа администрация школы в связи с подозрением у одного из сотрудников на заболевание получила предписание Роспотребнадзора. Согласно ему, в школе были введены ограничительные мероприятия на 14 дней, и учебный год для учеников начался с применением дистанционных технологий», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Также в соцсетях прошла информация о переводе на дистанционное обучение школы № 120. Но в департаменте образования пояснили, что здесь на карантин ушел один класс.

«По предписанию Роспотребнадзора с сегодняшнего дня в гимназии № 120 один класс переведен на обучение с применением дистанционных технологий в связи с подозрением одного из учеников класса на заболевание коронавирусной инфекцией», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что ограничения введены еще и в школе № 16 – там тоже карантин введен в отношении отдельного класса.

Напомним, накануне на две недели на карантин закрыли школу №148. Там коронавирус подозревают у одного из сотрудников. Ученики будут заниматься дистанционно из дома.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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