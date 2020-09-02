На Сортировке школу на второй день учебного года закрыли на карантин из-за коронавируса

В Екатеринбурге школу № 148 на второй день учебного года закрывают на карантин из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. С завтрашнего дня все дети переходят на дистанционное обучение.

Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

«С завтрашнего дня школа № 148 по предписанию Роспотребнадзора будет закрыта на карантин на 14 дней. Дети переводятся на дистанционное обучение. Все работники школы будут обследованы», – сообщили в департаменте.

У одного из сотрудников школы – подозрение на коронавирус. Диагноз пока не подтвержден.

Напомним, учебный год в школах начался только вчера. В образовательных учреждениях стараются соблюдать все меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. На входе у всех сотрудников и школьников измеряют температуру. Помещения оборудованы рециркуляторами, которые обеззараживают воздух. Повсюду стоят дозаторы с санитайзерами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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