Креков: 1000 вернувшихся отпускников не сдали тесты на Covid-19, их детей не пустят в школу

Из трех тысяч человек, которые за последнее время вернулись в Свердловскую область из-за границы, главным образом, из Турции, около 1000 все еще не сдали обязательный тест на Covid-19. Чтобы избежать вспышек коронавируса в учебных заведениях, их детей просто не пустят в детские сады и школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Я должен заявить, что мы приняли решение, что с понедельника мы не допустим в школы и дошкольные учреждения детей тех граждан, которые вернулись из-за границы и не сдали тест в трехдневный срок. Детей из этих семей мы отстраним. Потому что мы уже имеем три случая, когда мы были вынуждены закрыть учебные коллективы на двухнедельный карантин, потому что там пришли инфицированные дети, и все это были дети из семей, прибывших из-за границы. В двух случаях тесты не сдали, в одном – сдали, но еще не получили результат, а ребенок оказался носителем», – рассказал чиновник. Он добавил, что это касается и тех детей, которые не ездили в отпуск за границу вместе с не сдавшими тест родителями, потому что «семья – это единое целое с точки зрения бактериальной среды».

Напомним, все возвращающиеся из-за рубежа обязаны пройти тест на коронавирус за свой счет и в течение трех дней с момента пересечения границы предоставить данные контролирующим органам, заполнив анкету на «Госуслугах». Тем, кто не предоставит справку вовремя, грозит штраф в размере 15-40 тысяч рублей. При всем этом, даже если человек, вернувшийся из-за рубежа регулярным рейсом, не сделает тест, принуждать его к самоизоляции никто не будет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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