Больных Covid-19 разрешили выписывать из больниц до получения отрицательных тестов на вирус

Минздрав Свердловской области разрешил выписывать из больниц пациентов с коронавирусом, не дожидаясь двух отрицательных тестов. На дому разрешат долечиваться тем, у кого нет высокой температуры и дыхательной недостаточности. Из больницы их должны доставить на «санитарном транспорте».

Ранее пациентов, у кого был подтвержден диагноз «коронавирус», из больницы выписывали только после получения отрицательных результатов двух тестов на Covid-19. Люди могли находиться в лечебных учреждениях до месяца, либо перенаправлялись в санатории и продолжали ждать тестов там. Сейчас минздрав Свердловской области издал приказ, согласно которому пациентов с коронавирусом можно выписывать домой после улучшения состояния. Ждать тестов теперь не обязательно.

«Выписка […] для продолжения лечения в амбулаторных условиях […] может осуществляться до получения результатов клинических исследований [на коронавирус] при наличии следующих критериев: стойкое улучшение клинической картины, исчезновение лихорадки (температура менее 37,5), отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности [...], уровень лейкоцитов более 3,0*109/л», – говорится в документе, подписанном министром здравоохранения Андреем Карловым.

Пациентов, которых выписывают до получения отрицательных тестов, до дома должны доставлять специальным «санитарным» транспортом. У водителя и сопровождающих врачей должны быть средства индивидуальной защиты.

«Новый День» задал вопрос в оперштаб – с чем связано принятие такого решения, ответа пока не поступило. Но можно предположить, что дело в нехватке коек в больницах. Пациенты, которые сейчас находятся в ковидных госпиталях, сообщают, что класть новых больных некуда. Так, в больнице № 24 койки стоят в коридорах. Мужчин стали класть в палаты в Областном перинатальном центре (формально относится в ОДКБ № 1, часть коек в которой перепрофилирована под ковид). Кроме того, взрослых пациентов госпитализируют в детскую больницу № 8, а детей оттуда переводят в «девятку», что подтвердили в оперштабе.

Ранее агентство уже сообщало, что в Свердловской области развернуто уже 9000 коек под лечение больных коронавирусом. Из них 1500 должны оставаться свободными на случай вспышек, говорили представители оперштаба.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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