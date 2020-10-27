Область разворачивает еще тысячу ковидных коек – их будет уже 9 тысяч

В Свердловской области власти разворачивают еще тысячу коек в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. При этом на текущий момент задействовано уже около восьми тысяч коек. Таким образом, их число увеличится до девяти тысяч. В настоящий момент занято около 81,5%.

Дополнительные койки организуют не в мобильных госпиталях, как тот, что простоял пустым в течение нескольких недель летом в центре «Екатеринбург-Экспо», а в уже действующих больницах. Это значит, что койки перепрофилируют в ущерб обычным пациентам – в противотуберкулезном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ № 40, в центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ, а также в нефрологическом корпусе ГКДБ № 9. «В общей сложности в ближайшие дни в тех медицинских учреждениях, которые мы обозначили, разворачивается еще около тысячи инфекционных коек для больных Covid-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ. Это необходимо для обеспечения постоянного резерва свободных коек на случай изменения эпидемической ситуации. Это временное решение, как только это станет возможным, перепрофилированные койки вернутся к штатной работе», – сказали «Новому Дню» в оперативном штабе.

Добавим, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, в настоящее время коронавирусом в Свердловской области болеют 7 247 человек – сюда причем относятся и те, у кого болезнь протекает в легкой форме и кому не требуется госпитализация. Однако коек для лечения коронавирусных пациентов развернуто уже почти 8 000, и их, по всей видимости, в прогнозе будет недостаточно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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