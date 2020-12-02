В больницы переданы бесплатные лекарства от коронавируса для 18 тысяч пациентов, но люди жалуются на нехватку

В свердловские больницы с середины ноября передано бесплатных лекарств от Covid-19 для лечения на дому 18 тысяч пациентов, сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе. Но в некоторых поликлиниках по-прежнему говорят о нехватке медикаментов и не выдают лекарства.

«Родственница лечится от коронавируса на дому. Нам позвонил ее лечащий врач из больницы № 23, сказал прийти и забрать бесплатные лекарства. Но когда пришли в больницу, там сказали, что лекарства уже кончились и нужно звонить узнавать, когда они появятся. Лечимся платно», – рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Евгений.

Также не нехватку лекарств жалуются больные, прикрепленные к поликлинике № 2 горбольницы № 7 на проспекте Ленина, поликлиники № 2 больницы № 2 на Московской и к др.

В региональном оперштабе «Новому Дню» сообщили, что препараты в регионе есть, они закупаются на средства, выделенные из федерального бюджета, – напомним, на эти цели Свердловская область получила 162 миллиона рублей.

«Всего на данный момент медицинскими организациями получено лекарственных препаратов для лечения около 18 тысяч пациентов. Препараты распределяются пациентам по мере необходимости. Решение о назначении препаратов принимает врач, руководствуясь результатами обследования пациентов и клиническими проявлениями болезни. В работу по доставке лекарств вовлечены волонтеры-медики. Больницам в качестве усиления по поручению губернатора Евгения Куйвашева временно переданы автомобили местных администраций в муниципалитетах», – сообщили в оперштабе.

Добавим, что список препаратов, которые должны выдаваться больным коронавирусом при лечении на дому, был опубликован свердловским минздравом. В зависимости от тяжести течения заболевания, врач должен выбрать определенную схему лечения и принять решение о назначениях. В списке – фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, разные антибиотики и другие препараты. По приказу минздрава врачи должны ежедневно следить за состоянием пациентов, лечащихся амбулаторно, как минимум связываясь по телефону. Посмотреть полные правила оказания медпомощи на дому и список бесплатных лекарств можно здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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