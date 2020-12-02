Еще десять свердловчан умерли от коронавируса

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 370 человек, к этому дню в общей сумме такой диагноз был поставлен 47 063 людям. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, в течение последних 24 часов подтвердилась смерть 10 человек из-за Covid-19, за все время пандемии скончались 1047 человек. За сутки выздоровели 374 человека.

Добавим, в свердловские больницы начали передавать лекарства для пациентов, лечащихся на дому – их поступило из расчета на 18 тысяч пациентов, но медикаментов все равно не хватает.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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