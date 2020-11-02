Москва выделит Уралу более 450 млн рублей на лекарство от Covid-19

Правительство РФ приняло решение выделить регионам более 5 млрд рублей из резервного фонда на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Регионам, входящим в Уральский федеральный округ, достанется в общей сложности более 450 млн рублей. Свердловской области, согласно документу, выделят 162 млн 222 тысячи рублей, Челябинской – 130 млн 448 тысяч, Тюменской – 57 млн 857 тысяч, Курганской – 31 млн 128 тысяч, ХМАО-Югре – 63 млн 022 тысячи, ЯНАО – 20 млн 489 тысяч. Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 31 октября в УрФО было выявлено 123 286 случаев заболевания.

В документе уточняется, что речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы губернаторы могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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