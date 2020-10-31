Динамика роста заболеваемости Covid-19 на Урале сместилась из Свердловской области в соседние регионы

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал доли регионов Уральского федерального округа в выявленных случаях Covid-19 с 1 апреля по 31 октября. Эксперты исходили из того, что в самом начале пандемии на Урале было выявлено всего 69 случаев заболевания, а к 31 октября эта цифра выросла до 123 286 случаев.

Самый большой процент заболевших среди уральских регионов с самого начала был в Свердловской области. На 1 апреля здесь было 48% выявленных случаев заболевания коронавирусом. К 31 октября регион остался на первом месте, но его доля заметно снизилась – до 29%.

Далее следует Ханты-Мансийский автономный округ. На первое апреля было выявлено 12% от общего числа заболевших по Уралу, а к 31 октября – 23%.

На третьем месте – ЯНАО, где доля выявленных случаев Covid-19 на сегодняшний день равна 17%. При этом на 1 апреля здесь не было выявлено ни одного заболевшего.

Далее идет Челябинская область – 30% выявленных случаев на 1 апреля. При этом за прошедшие месяцы доля существенно снизилась – 15% на 31 октября.

В Тюменской области на 1 апреля было выявлено 9% заболевших от общего числа по Уралу. К 31 октября показатель увеличился до 11%.

В Курганской области на 1 апреля был 1% заболевших от всех случаев в УрФО, на 31 октября – 5%.

В общей сложности на 1 апреля в регионах Урала было выявлено 2,5% заболевших от общего числа по России. К 31 октября показатель составил 8%.

В октябре средний прирост заболевших по УрФО составил 27 214 человек, или 28%. Стоит отметить, что это один из самых низких показателей в России. Общий показатель по РФ составляет 38%.

Быстрее всего в октябре на Урале росла заболеваемость в Курганской области – 54% (2 050 случаев). На втором месте – Тюменская область – 41% (3 892 случая). На третьем – ЯНАО – 33% (5 153 случая). На четвертом – ХМАО-Югра – 26% (5 758 случаев). На пятом – Свердловская область – 24% (7 058 случаев). На шестом – Челябинская область – 21% (3 303 случая).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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