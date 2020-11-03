Минздрав – о выдаче бесплатных лекарств больным Covid-19: «Врачам не надо ждать результатов теста»

В Минздраве России заявили, что бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома, будут выдаваться на основании клинически установленного Covid-19, не дожидаясь теста с положительным результатом. Такое заявление сделала директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, основанием выдачи препаратов будет клинически установленный врачом диагноз «коронавирусная инфекция». «Это могут быть и данные компьютерной томографии, где есть характерные признаки какие-то, это могут быть данные и клинические, по которым можно поставить предварительный диагноз», – пояснила Куликова (цитата по ТАСС), отметив, что лабораторное подтверждение диагноза может быть получено позже. Надо отметить, что из-за загруженности лабораторий результаты тестов зачастую приходят через 8-10 дней после сдачи.

В свою очередь, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина сообщила, что амбулаторные пациенты с Covid-19 начнут получать бесплатные лекарства уже на следующей неделе. По ее словам, средства рассчитаны по нормативу более 7,8 тыс. рублей на пациента.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав довел до регионов средства на лекарства от ковида для амбулаторных пациентов.

За последние 24 часа в России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, скончались 355 пациентов. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 1 673 686, а количество смертей от ковида – 28 828. За все время эпидемии выздоровели 1 254 364 заболевших, в том числе 15 331 – за последние сутки.

Напомним, накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 5,04 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить амбулаторным пациентам с коронавирусом бесплатными лекарствами.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.11.20

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