В России – более 18,6 тыс. новых заражений коронавирусом и 355 умерших

За последние сутки в России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. У 23,7% вновь заболевших не было клинических проявлений ковида. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 1 673 686.

Пятерку регионов с наибольшим количеством вновь заболевших по-прежнему возглавляет Москва (+5150). В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 944 случаев заражения, в Подмосковье – 567, в Нижегородской и Архангельской областях – 391 и 387 соответственно.

Меньше всего новых случаев зарегистрировано в Ненецком автономном округе (+6) и на Чукотке (+4).

Напомним, накануне России было выявлено 18 257 больных коронавирусом.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 355 пациентов. Больше всего их в Москве – 63, Санкт-Петербурге – 59 и Ростовской области – 14. За всё время эпидемии в стране от последствий коронавируса умерли 28 828 человек.

За минувший день выздоровели 15 331 человек, а с начала эпидемии таковых насчитывается 1 254 364 человека.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 61,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, из них 412 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются почти 398 тыс. человек.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 46,8 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Скончались свыше1,2 млн человек, выздоровели более 31 млн человек.

Самая пострадавшая от пандемии страна США – более 9,29 млн случаев заражения. На втором месте по числу инфицированных Индия (свыше 8,26 млн), на третьем – Бразилия (свыше 5,55 млн). Штаты занимают первое место в мире по количеству жертв ковида – 231 562 умерших, следом идут Бразилия и Индия (160,2 тыс. и 123 тыс. погибших соответственно).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.11.20

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