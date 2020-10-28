Бесплатная раздача лекарств и помощь регионам: Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что амбулаторным пациентам с коронавирусом все необходимые лекарства будут предоставлены бесплатно. По его словам, на эти цели регионам выделят 5 млрд рублей.

Как отметил глава государства, правительство вышло на решение о том, чтобы обеспечивать бесплатными лекарствами граждан, которые переносят коронавирус в легкой форме и лечатся дома. Путин добавил, что все согласования по этому вопросу уже завершены: «Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим». «Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», – заявил президент в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства Путин также поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. В частности, средства должны быть направлены на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование. «Нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас», – заявил Путин.

Президент при этом обратился к губернаторам и напомнил о личной ответственности за эпидситуацию в их регионах. По его словам, Москва отслеживает ситуацию в каждом регионе, но это нужно делать и на местах.

Помимо этого, Путин распорядился направить комиссии в регионы, откуда поступают обращения от медиков «с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения». Он поручил заняться этими вопросами вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Оценивая ситуацию с Covid-19 в стране, глава государства заявил, что о второй волне коронавирусе «мы не говорим», так как «до некоторых регионов еще первая волна только докатывается – по мнению специалистов». «Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события, – подчеркнул Путин.

Напомним, с 28 октября по всей России введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Регионам, исходя из эпидобстановки, рекомендовано запретить ночную работу ресторанов, баров, кафе и увеселительных заведений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.10.20

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