Креков: на этой неделе пациентам с коронавирусом начнут выдавать бесплатные лекарства

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что региональные власти провели закупки, чтобы начать обеспечивать лекарствами тех пациентов, кто лечится от коронавируса на дому. «Стационарные учреждения лекарствами обеспечены. Мы начали закупки, чтобы на этой неделе начать обеспечивать лекарствами бесплатно тех, кто лечится на дому», – отметил он.

Обязательство выдавать препараты для лечения амбулаторных больных власти признавали и ранее, однако лекарства выдавались лишь в редких случаях, по большей части людям приходилось приобретать их за свой счет. В министерстве здравоохранения Свердловской области после публикаций «Нового Дня» на эту тему сообщали, что проводят проверку подведомственных медучреждений, однако никакого ответа по этому поводу из ведомства так и не поступило. Екатеринбургские больницы также не выдавали препараты больным коронавирусом, которые лечатся дома, в горздраве и оперштабе ситуацию тоже оставили фактически без комментариев.

При этом, по словам Крекова, решается и вопрос обеспечения аптечных сетей лекарствами, которые могут назначаться при лечении Covid-19. «Мы уже несколько раз собирали наши аптечные сети и поставщиков, чтобы урегулировать вопросы по ажиотажному спросу – арбидол, гриппферон и так далее. Промышленность значительно увеличила выпуск этих медикаментов, направлены в том числе и к нам дополнительные партии. Мы должны это почувствовать в ближайшее время», – сказал он.

Вице-губернатор также заявил, что регион потратит дополнительные бюджетные средства на закупку «Триазавирина» – препарата, который производит новоуральский «Медсинтез». Лекарство, напомним, не имеет доказанной эффективности при лечении коронавируса, оно не включено в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению Covid-19, а глава фармкомпании депутат Госдумы Александр Петров, предположительно принимавший именно этот препарат в профилактических целях, сообщил, что заразился новой коронавирусной инфекцией. «Мы дополнительно будем приобретать «Триазавирин» и также раздавать его больным амбулаторным, это решение принял губернатор, это неплохой противовирусный препарат», – заявил Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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