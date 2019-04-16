В финал борьбы за Среднеуральск вышли местный бизнесмен и функционер ЛДПР

В Среднеуральске завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на вакантный пост главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской думе, комиссия отобрала двух человек, из которых депутаты должны на ближайшем заседании выбрать одного – он и возглавит город. В финал вышли местный предприниматель, соучредитель ООО «Среднеуральское стройуправление» Андрей Зашляпин, и руководитель аппарата свердловского отделения ЛДПР Антон Безденежных. Впрочем, второй в городе-спутнике Екатеринбурга прежде не работал, а потому Зашляпина можно считать основным претендентом на мэрское кресло. Еще восемь претендентов, в том числе – бывший председатель гордумы Владимир Черноусов, по итогам работы конкурсной комиссии отсеялись.

Напомним, политический кризис в Среднеуральске разразился в конце прошлого года. Расколовшаяся пополам дума изгнала прежнего спикера Андрея Касьяненко и выбрала Борисенкова. В конце декабря в город срочно выехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. После его визита глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. Сергей Бидонько пояснил «Новому Дню», что ситуация в городе зашла в тупик и главу придется менять.

Среднеуральск, служба информации

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