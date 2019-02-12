В Среднеуральске продлили прием документов от будущих мэров

Городская дума Среднеуральска срочно собралась накануне вечером на внеочередное заседание, чтобы перекроить график мероприятий по выбору главы.

Как сообщается в решении думы, срок приема документов от конкурсантов продлен с 5 по 14 февраля включительно, причем решение это было принято задним числом – путем внесения изменений в решение думы от 15 января. Основание – письмо председателя конкурсной комиссии, то есть влиятельного бизнесмена и председателя гордумы Василия Борисенкова. Первый этап, то есть конкурс документов, пройдет до 1 марта. О допуске участников ко второму этапу комиссия должна уведомить их не позднее 11 марта, сама дата будет отдельно назначена решением комиссии. Официальная версия переноса сроков – конкурсная комиссия не смогла собраться в назначенное время, так как представитель губернатора был в командировке. В то же время, отмечает источник РИА «Новый День» в думе, продление сроков дает законную возможность принять участие в конкурсе тем претендентам, кто по каким-то причинам до 5 февраля не успел.

Ранее сообщилось, что на 5 февраля документы на конкурс подали восемь человек: семь мужчин и одна женщина. Ранее в конкурсной комиссии произошла интересная рокировка: председатель комиссии Наталья Коробицына вышла из ее состава, а ее место занял спикер думы Василий Борисенков. Таким образом, сам он претендовать на кресло главы не может, хотя координирует работу всей комиссии.

Напомним, политический кризис в Среднеуральске разразился в конце прошлого года. Расколовшаяся пополам дума изгнала прежнего спикера Андрея Касьяненко и выбрала Борисенкова. В конце декабря в город срочно выехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. После его визита глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. Сергей Бидонько пояснил «Новому Дню», что ситуация в городе зашла в тупик и главу придется менять.

Среднеуральск, служба информации

Среднеуральск. Другие новости 12.02.19

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