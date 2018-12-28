Город-спутник Екатеринбурга накануне Нового года остался без мэра

В ближайшее время в Среднеуральске будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы города.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» заместитель губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько, накануне вечером глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. В ближайшее время дума, согласно областному закону и уставу города, объявит конкурс на замещение вакантной должности. Сергей Бидонько пояснил, что ситуация в городе зашла в тупик: большинство депутатов выбрали не того председателя, которого поддерживал мэр, но ни глава Среднеуральска Владислав Козлов, ни его ставленник в думе Андрей Касьяненко не хотели идти на компромисс. Выборы нового председателя думы, Василия Борисенкова, Касьяненко оспаривает в суде, процесс по нему еще не окончен.

Напомним, в думе Среднеуральска уже давно царил раскол. Часть депутатов поддерживали Козлова и его ставленника – председателя Андрея Касьяненко, часть – напротив, жаждали от них избавиться. В конце сентября вторая половина народных избранников уже в восьмой раз потребовала внести в повестку заседания вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера Касьяненко. Тот заблокировал вопрос, после рассмотрения остальных пунктов повестки объявил заседание закрытым и ушел вместе с четырьмя депутатами. После этого оставшиеся девять народных избранников все-таки проголосовали за лишение его председательских полномочий, а затем назначили и.о. председателя вице-спикера Наталью Коробицыну. Через месяц председателем был избран депутат Василий Борисенков. Касьяненко их решение не признал, таким образом, в городской думе сложилось двоевластие. Вчерашний приезд в Среднеуральск вице-губернатора Сергея Бидонько должен был каким-то образом разрешить ситуацию.

Среднеуральск, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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