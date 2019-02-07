Куйвашев назначил свою половину «выборщиков» для Среднеуральска

Губернатор Евгений Куйвашев доукомплектовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в мэры Среднеуральска.

Соответствующее распоряжение размещено в «Областной газете». В комиссию от администрации региона вошли управляющий Западным управленческим округом Виталий Вольф, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора Игорь Ромшин, замдиректора департамента по МСУ Наталья Соколова. От гордумы в комиссию вошли депутаты Василий Борисенков, Людмила Черменинова, Олег Прудников, Сергей Мисюков.

Прием документов от потенциальных конкурсантов завершился накануне, 6 февраля. Их имена в комиссии пока не называют. Но муниципальная газета «Среднеуральская волна» со ссылкой на председателя комиссии Василия Борисенкова сообщает, что всего их восемь: семь мужчин и одна женщина. Результаты первого этапа станут известны в начале следующей недели.

Напомним, политический кризис в Среднеуральске разразился в конце прошлого года. Расколовшаяся пополам дума изгнала прежнего спикера Андрея Касьяненко и выбрала Борисенкова. В конце декабря в город срочно выехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. После его визита глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. Сергей Бидонько пояснил «Новому Дню», что ситуация в городе зашла в тупик и главу придется менять.

Екатеринбург, Среднеуральск, служба информации

Екатеринбург, Среднеуральск. Другие новости 07.02.19

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