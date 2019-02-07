российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 февраля 2019, 11:09 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Куйвашев назначил свою половину «выборщиков» для Среднеуральска

Губернатор Евгений Куйвашев доукомплектовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в мэры Среднеуральска.

Соответствующее распоряжение размещено в «Областной газете». В комиссию от администрации региона вошли управляющий Западным управленческим округом Виталий Вольф, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора Игорь Ромшин, замдиректора департамента по МСУ Наталья Соколова. От гордумы в комиссию вошли депутаты Василий Борисенков, Людмила Черменинова, Олег Прудников, Сергей Мисюков.

Прием документов от потенциальных конкурсантов завершился накануне, 6 февраля. Их имена в комиссии пока не называют. Но муниципальная газета «Среднеуральская волна» со ссылкой на председателя комиссии Василия Борисенкова сообщает, что всего их восемь: семь мужчин и одна женщина. Результаты первого этапа станут известны в начале следующей недели.

Напомним, политический кризис в Среднеуральске разразился в конце прошлого года. Расколовшаяся пополам дума изгнала прежнего спикера Андрея Касьяненко и выбрала Борисенкова. В конце декабря в город срочно выехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. После его визита глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. Сергей Бидонько пояснил «Новому Дню», что ситуация в городе зашла в тупик и главу придется менять.

Екатеринбург, Среднеуральск, служба информации

Екатеринбург, Среднеуральск. Другие новости 07.02.19

В Тугулыме водитель получил реальный срок за езду в пьяном виде. / Ирбитский молзавод просит силовиков спасти его от вредительских роликов (ВИДЕО). / Осужденного пожизненно маньяка из Екатеринбурга будут судить за педофилию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

На пост главы Среднеуральска претендуют семь мужчин и одна женщина

Город-спутник Екатеринбурга накануне Нового года остался без мэра

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия,

Новости партнеров