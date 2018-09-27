Дума Среднеуральска раскололась на две части – каждая со своим председателем

Гордума Среднеуральска сегодня окончательно разделилась на две враждующих части, причем у каждой из них есть свой председатель, и каждая считает себя единственно легитимной.

Как рассказал РИА «Новый День» близкий к думе источник, сегодня часть депутатов уже в восьмой раз потребовала внести в повестку заседания вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Андрея Касьяненко. Спикер отказался, и после рассмотрения остальных пунктов повестки объявил заседание закрытым и ушел вместе с четырьмя депутатами. После этого оставшиеся девять народных избранников все-таки проголосовали за лишение его председательских полномочий, а затем назначили председателем вице-спикера Наталью Коробицыну. «Складывается интересная ситуация – в городе фактически оказалось две думы, причем кворум – у группы депутатов, проголосовавших за Коробицыну. Касьяненко кворум собрать не может. Если они начнут собираться отдельно, и дойдет до споров о том, чьи решения более легитимны – получится очень интересный прецедент», – отмечает собеседник агентства.

Сам Андрей Касьяненко заявил РИА «Новый День», что решение группы депутатов – нелегитимно. «Да, я не включал в повестку вопрос о прекращении своих полномочий, потому что они не предоставляли необходимых документов. У нас есть регламент думы, в котором вся процедура досрочного отзыва председателя прописана. Но они нужных документов не представляют. На заседаниях присутствовал прокурор, он не нашел в моих действиях нарушений. Я знаю, что эта группа где-то собирается, что-то решает. Но никаких оснований признавать их решения легитимными нет», – считает Касьяненко. По его мнению, оптимальный выход из ситуации – досрочный роспуск всей думы и назначение досрочных выборов. При этом инициировать этот процесс должен либо губернатор Евгений Куйвашев, либо прокуратура. «Я уже год пытаюсь договориться, но люди не хотят работать», – резюмировал спикер.

Напомним, в думе Среднеуральска уже давно нет единодушия. Ряд депутатов хотели бы отправить в отставку председателя Андрея Касьяненко, а тот, в свою очередь – их. В результате противостояния на заседаниях периодически отсутствует кворум. Теперь, вероятно, ситуация приблизилась вплотную к своей кульминации.

Среднеуральск, служба информации

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