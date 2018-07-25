Из уральской думы снова выгоняют депутата из-за сокрытия доходов

Завтра в Среднеуральске на очередном заседании гордумы будет рассмотрен вопрос о досрочном лишении мандата депутата Владимира Черноусова. По данным источников агентства, это продолжение местных внутриэлитных конфликтов.

Как сообщила РИА «Новый День» зампредседателя думы Наталья Коробицына, в думу поступила выписка из протокола заседания рабочей группы областной антикоррупционной комиссии под председательством первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Рабгруппа установила, что депутат представил неполные сведения о доходах за 2016 год.

Как следует из протокола (копия имеется в редакции), народный избранник не указал доход в сумме более чем 70 тысяч рублей, в том числе – дивиденды от акций, часть пенсии и материальную помощь от совета ветеранов СУГРЭС. Аналогичные нарушения на сумму около 40 тысяч рублей нашли у его супруги. На заседании рабгруппы депутат дал пояснения, из которых следует, что нарушения им были допущены неумышленно. Например, сведения о дивидендах он указал на основании данных из платежных переводов, посредством которых он их получил. Ни о каких других полученным им дивидендах депутат, по его словам, не знал. В итоге комиссия не смогла доказать факт умышленного занижения доходов, но постановила указать ему на недопустимость нарушения закона. Позже в думу поступило письмо из прокуратуры, которая потребовала от думы отреагировать на нарушение. Завтра вопрос об изгнании депутата Черноусова рассмотрят на думе.

Добавим, что подобные скандалы в среднеуральской думе происходят не впервые. В прошлом году у прокуратуры возникли похожие претензии к депутатам «Единой России» Натальи Коробицыной и Арсену Абаджяну. Тогда избранники высказывали мнение, что требование лишить их депутатских полномочий – это месть со стороны главы города Владислава Козлова, которого поддерживает спикер думы Андрей Касьяненко. Летом прошлого года дума, выслушав объяснения Коробицыной и Абаджяна по поводу путаницы в декларациях, приняла решения сохранить их мандаты. Прокуратура обратилась в суд и поначалу выиграла, но уже в этом году Коробицына и Абаджян оспорили вердикт в областном суде и сохранили мандаты. Сейчас, как заявила «Новому Дню» Коробицына, ни к ней, ни к ее коллеге претензий ни у администрации губернатора, ни у прокурора нет.

Напомним, похожие процессы сейчас происходят и в Первоуральске. На прошлой неделе стало известно, что прокуратура обнаружила, что неполные декларации представили депутаты Виталий Верт, Вадим Чертищев, Дмитрий Чураков. Недавно в думе состоялось закрытое заседание комитета по оргработе и вопросам МСУ, на котором было рассмотрено представление прокурора. Провинившиеся депутаты дали пояснения и заявили, что неточности были допущены «не по злому умыслу». Члены комитета решили, что этого достаточно, и постановили просто «указать депутатам на недопустимость нарушения законодательства в дальнейшем» и на этом считать обращение прокурора рассмотренным. Но прокуратуру это не удовлетворило – она обратилась в суд с требованием лишить их мандатов. Весной аналогичный скандал всколыхнул областное заксо. Прокуратура нашла у ряда депутатов ошибки в декларациях о доходах и имуществе. При этом в кулуарах сразу говорили, что, скорее всего, «козлом отпущения» сделают кого-то одного. В итоге им оказался депутат от «Справедливой России» Армен Карапетян.

Среднеуральск. Другие новости 25.07.18

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