Суд обязал думу Среднеуральска выгнать двух депутатов

Прокуратура выиграла иск в Верхнепышминском суде по делу отставки двух депутатов Среднеуральской думы, допустивших ошибки в отчетах о доходах за 2016 год. Теперь дума обязана либо принять решение о лишении мандатов, либо ей грозит роспуск, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, претензии надзорного ведомства возникли к депутатам «Единой России» Натальи Коробицыной и Арсену Абаджяну. По мнению самих избранников, требование лишить их депутатских полномочий – это месть со стороны главы города Владислава Козлова, которого поддерживает спикер думы Андрей Касьяненко. Летом этого года дума, выслушав объяснения Коробицыной и Абаджяна по поводу путаницы в декларациях, приняла решения сохранить их мандаты. Прокуратура обратилась в суд, но процесс несколько раз откладывался из-за встречных исков. На прошлой неделе председатель думы подал в суд заявление о признании требований прокуратуры, чем разгневал своих коллег.

«Касьяненко подал заявление без обсуждения с депутатами. И дума сейчас выглядит как набор дебилов – сначала приняли решение сохранить мандаты, а теперь готовы отменить его. У нас давно идет противостояние с главой города, который использует спикера как инструмент давления на депутатов. И мы будем добиваться, чтобы и Касьяненко, и Козлова сняли с должностей», – озвучил ранее агентству свое мнение руководитель думской фракции ЕР Василий Борисенков.

В виду возникшего конфликта есть вероятность, что дума в очередной раз откажется увольнять Наталью Коробицыну и Арсена Абаджяна. Однако в этом случае орган представительной власти будет досрочно распущен за неисполнение судебного решения. Разногласия в думе распространяются и на другие, важные для города вопросы. Например, на прошлой неделе депутаты с критикой обрушились на проект бюджета, представленного мэрией. В первом чтении за финансовый документ проголосовало всего 8 из 15 избранников.

Среднеуральск, Валентина Ярославцева

Среднеуральск. Другие новости 04.12.17

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