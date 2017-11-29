«Дума сейчас выглядит как набор дебилов..." Конфликт депутатов-единороссов может оставить среднеуральцев без бюджета

В Среднеуральске разгорается скандал из-за судебного процесса по лишению мандатов двух депутатов «Единой России», допустивших ошибки в декларациях. Сами народные избранники считают, что прокурорская проверка стала местью со стороны главы города Владислава Козлова, который действует через спикера думы. Конфликт обернулся расколом внутри думы – по принципиально спорным вопросам депутаты не могут принять решение. Ситуация обостряется тем, что в ближайшее время Среднеуральск должен принять бюджет на 2018 год, а согласованного мнения по финансовому документу ни у кого нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии прокуратуры возникли к депутатам Наталье Коробицыной и Арсену Абаджяну. По мнению надзорного ведомства, они указали недостоверные сведения в справках о доходах и имуществе. Ранее по той же причине оба единоросса были уволены с руководящих постов муниципальных учреждений с формулировкой «за утрату доверия».

Коробицына считает, что ее увольнение было незаконным. «Трудовой спор возник из-за банковского счета по зарплатной карте, которую оформил мой предыдущий работодатель «Уралэлектромедь» перед устройством в МБО Архитектура. Мне это вменили как нарушение, но в суде я оспорила, и приказ об увольнении был отменен. Но еще раньше я сама подавала заявление по собственному желанию, потому что больше не хотела работать в команде Козлова. После этого все перенеслось на думу», – рассказала РИА «Новый День» Наталья Коробицына, которая сейчас занимает пост заместителя председателя думы Среднеуральска.

Оба депутата дали объяснения коллегам по поводу ошибок в декларациях, и те приняли решение сохранить их мандаты. Однако с подачи спикера Андрея Касьяненко началось судебное разбирательство. Сегодня в Верхнепышминский городской суд от него поступило заявление о признании иска прокуратуры.

Глава думской фракции ЕР Василий Борисенков заявил агентству, что председатель думы действует по указке мэра: «Касьяненко подал заявление без обсуждения с депутатами. И дума сейчас выглядит как набор дебилов – сначала приняли решение сохранить мандаты, а теперь готовы отменить его. У нас давно идет противостояние с главой города, который использует спикера как инструмент давления на депутатов. И мы будем добиваться, чтобы и Касьяненко, и Козлова сняли с должностей».

Отметим, что ранее группа депутатов во главе с Борисенковым уже пыталась сместить спикера думы за нарушения регламента, но вопрос был заблокирован еще на стадии внесения в повестку.

Сам Андрей Касьяненко отрицает конфликт, хотя и признает «тупиковую ситуацию» в думе. «Все разговоры о политическом заказе на депутатов раздуты. Просто вопрос о лишении мандатов был пущен на самотек. Дума несколько раз рассматривала представление прокуратуры, у нас голосование шло 50 на 50, и в результате было принято решение отклонить. Бездействие влекло бы за собой административный штраф до 100 тысяч рублей. Сейчас, если суд удовлетворит иск прокуратуры, мы повторно рассмотрим этот вопрос. Но если депутаты откажутся исполнять решение суда, то по закону губернатор может поставить вопрос о роспуске думы. Мы оказались в ситуации, которая всех нервирует. Но я надеюсь, что это не скажется на других важных вопросах, как бюджет, и депутаты проявят благоразумие», – высказал свое мнение председатель в беседе с РИА «Новый День».

Однако трудности в принятии бюджета уже очевидны. Наталья Коробицына возглавляет профильную комиссию и заявила, что мэрия не предоставила депутатам документов, которые подтверждают эффективность расходов казны. «На комиссии было жестко проговорено, что документы должны быть на заседании думы 30 ноября. Иначе депутаты могут отклонить бюджет в первом чтении», – сообщила депутат.

Добавим, что судебный процесс по делу отставки среднеуральских депутатов-единороссов отложен на 4 декабря.

Среднеуральск, Валентина Ярославцева

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