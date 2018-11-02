Депутаты Невьянска не задекларировали самосвал и прицеп и лишились мандатов

В Свердловской области прокуратура продолжает выгонять депутатов из думских кресел за неправильные декларации. «Забывчивость» стоила мандата двум депутатам из Невьянка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в ходе проверки требований ФЗ о противодействии коррупции вскрылись нарушения в декларациях двух депутатов. В справке одного из них нет сведений о доходе, полученном от продажи в марте 2017 года земельного участка, также в декларации не указан грузовой самосвал, который оформлен на представителя гордумы. Второй народный избранник не указал наличие в собственности прицепа к легковушке. По этим нарушениям в адрес председателя думы было внесено представление о досрочном прекращении полномочий депутатов. Дума приняла соответствующее решение.

Напомним, из-за недостоверной декларации о доходах мандата депутата заксобрания Свердловской области лишили Армена Карапетяна. Процесс этот затянулся – заксо проголосовать смогло только со второй попытки, сам Карапетян пытался решение обжаловать в суде. Причем еще 9 депутатов заксо, попавшихся на том же нарушении, кресла сохранить смогли – они быстро поправили справки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

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