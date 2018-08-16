Прокуратура не смогла убедить суд выгнать нескольких депутатов гордумы

Первоуральский городской суд вернул обратно в городскую думу документы прокуратуры о досрочном снятии депутатов за неточности в заполнении деклараций о доходах и имуществе.

Как рассказал РИА «Новый День» представитель одного из депутатов, предыдущее решение профильного комитета думы суд тоже признал незаконным, но и требования прокуратуры счел чрезмерными. Теперь думе предстоит рассмотреть материалы прокуратуры в установленном порядке еще раз.

Напомним, ранее прокуратура обнаружила ошибки в декларациях нескольких депутатов. В июле в думе состоялось закрытое заседание комитета по оргработе и вопросам МСУ, на котором было рассмотрено представление прокурора. Провинившиеся депутаты дали пояснения и заявили, что неточности были допущены «не по злому умыслу» и уже исправлены. Члены комитета решили, что этого достаточно, и постановили просто «указать депутатам на недопустимость нарушения законодательства в дальнейшем» и на этом считать обращение прокурора рассмотренным. Надзорное ведомство такой ответ не удовлетворил, и она обратилось в суд с требованием изгнать нарушителей из думы.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 16.08.18

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