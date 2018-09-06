Свердловский облсуд не вернул депутатский мандат Армену Карапетяну

Бывший депутат заксобрания Армен Карапетян потерпел поражение в очередной битве за возвращение своего мандата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, сегодня была рассмотрена апелляция, которую Карапетян подал на решение Верх-Исетского суда. Но доводы бывшего парламентария оказались неубедительными: решение первой инстанции оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Напомним, коллеги по заксо лишили Армена Карапетяна мандата со второй попытки по требованию прокуратуры 22 мая. При этом девять его коллег, у которых тоже нашлись недочеты в декларациях, были пощажены – в суде прокурор отказался от своих требований. Карапетян пытался оспорить решение о своей отставке в Верх-Исетском райсуде, но безуспешно. Тогда Армен Эминович сразу же заявил о намерении обжаловать это решение в Свердловском областном суде. Партия его поддержала.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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