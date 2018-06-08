Четыре адвоката и диаспора не помогли: суд не вернул Карапетяну депутатский мандат (ФОТО)

Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Ирина Майорова отказала бывшему депутату заксобрания Армену Карапетяну в иске о возвращении ему утраченного мандата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Справедливой России», мотивировочная часть судебного решения еще не готова. Тем не менее, Армен Эминович уже заявил о намерении обжаловать его в вышестоящем суде.

Напомним, рассмотрение иска началось сегодня в 11 часов и было продолжено после перерыва в 15:00. Поддержать Армена Эминовича пришли четыре адвоката, несколько депутатов от «Справедливой России», включая депутата Госдумы Дмитрия Ионина, и несколько человек из армянской диаспоры. Перед началом заседания эсеры перегородили коридор Верх-Исетского суда, заявляя СМИ, что их товарищ пострадал ни за что.

Армена Карапетяна лишили мандата со второй попытки по требованию прокуратуры 22 мая. При этом девять его коллег, у которых тоже нашлись недочеты в декларациях, были пощажены – в суде прокурор отказался от своих требований.

Екатеринбург, служба информации

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