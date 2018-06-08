Много шума – и ничего: дело «Карапетян против заксо» затягивается (ФОТО)

Сегодняшний процесс по иску экс-депутата Армена Карапетяна к заксобранию о возвращении ему мандата стал самым многолюдным за последние месяцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поддержать Армена Эминовича пришли четыре адвоката, несколько депутатов от «Справедливой России», включая депутата Госдумы Дмитрия Ионина, и около десяти человек из армянской диаспоры.

Перед началом заседания эсеры перегородили коридор Верх-Исетского суда, заявляя СМИ, что их товарищ пострадал ни за что, на заксобрание было оказано давление, и лишение Карапетяна депутатского мандата создает опасный прецедент – любого избранного оппозиционера теперь могут отстранить от власти.

На самом заседании обе стороны заявили ходатайства о привлечении к процессу заинтересованных лиц. Сторона Карапетяна попросила вызвать в суд партию «Справедливая Россия», чьи права, по ее мнению, были нарушены.

Заксобрание, в свою очередь, попросило привлечь областного прокурора, по представлению которого Карапетян и лишился мандата. Однако ни те, ни другие не смогли объяснить судье Ирине Майоровой, какие именно права партии и прокурора были нарушены. Оба ходатайства были отклонены.

Далее сторона Карапетяна попросила объявить перерыв для изучения материалов, представленных ответчиком, выразив мнение, что на это понадобится не один день. «Вас же четверо!» – удивилась судья. В конце концов стороны процесса договорились продолжить заседание в 15:00.

Напомним, Армена Карапетяна лишили мандата со второй попытки по требованию прокуратуры 22 мая. Перед депутатами выступил зампред мандатной комиссии Виктор Якимов. Он рассказал, что Карапетян незаконно выплатил 64 тысячи рублей зарплаты своей жене, работавшей у него помощником, в то время когда она находилась в отпуске, а также скрыл, что является соучредителем компании «Элит-окна». Карапетян с решением заксо не согласился и подал в суд. Добавим, что девять его коллег, у которых тоже нашлись недочеты в декларациях, были пощажены – в суде прокурор отказался от своих требований.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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