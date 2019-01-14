В Среднеуральске завтра запустят процесс досрочных выборов мэра

Депутаты гордумы Среднеуральска завтра соберутся на внеочередное заседание, чтобы инициировать начало конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщается на сайте думы, на заседании депутаты сформируют свою часть конкурсной комиссии, а также утвердят календарь основных мероприятий по проведению конкурса. Ответственным за исполнение решений думы станет и.о. главы города Алексей Костыгин, со стороны думы процесс будет контролировать ее председатель Василий Борисенков.

Как уже сообщал «Новый День», Среднеуральск оказался обезглавлен за несколько дней до Нового года. 28 декабря заместитель губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что глава города Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, и дума его приняла. Сергей Бидонько пояснил, что ситуация в городе зашла в тупик: большинство депутатов выбрали не того председателя, которого поддерживал мэр, но ни глава Среднеуральска Владислав Козлов, ни его ставленник в думе Андрей Касьяненко не хотели идти на компромисс. Выборы нового председателя думы, Василия Борисенкова, Касьяненко оспаривает в суде, процесс по нему еще не окончен. Напомним, в думе Среднеуральска уже давно царил раскол. Часть депутатов поддерживали Козлова и его ставленника – председателя Андрея Касьяненко, часть – напротив, жаждали от них избавиться. В итоге это привело к отставке главы.

Среднеуральск, служба информации

Среднеуральск. Другие новости 14.01.19

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