После визита Бидонько в Среднеуральск там решил уволиться глава

Неожиданно насыщенным оказался сегодняшний день в Среднеуральске, думу которого уже несколько месяцев сотрясают конфликты.

Как сообщил РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией, днем в город приехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, который встретился с депутатами и главой города Владиславом Козловым. После разговора с Бидонько глава написал заявление о досрочном сложении полномочий и сразу передал его в думу. По данным источника, непосредственно в эти минуты идет внеочередное заседание, на котором, как ожидается, депутаты примут отставку Козлова, который получил свою должность не на выборах, а по результатам конкурса.

Напомним, в думе Среднеуральска уже давно царит раскол. Часть депутатов поддерживали Козлова и его ставленника – председателя Андрея Касьяненко, часть – напротив, жаждали от них избавиться. В конце сентября вторая половина народных избранников уже в восьмой раз потребовала внести в повестку заседания вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера Касьяненко. Тот заблокировал вопрос, после рассмотрения остальных пунктов повестки объявил заседание закрытым и ушел вместе с четырьмя депутатами. После этого оставшиеся девять народных избранников все-таки проголосовали за лишение его председательских полномочий, а затем назначили и.о. председателя вице-спикера Наталью Коробицыну. Через месяц председателем был избран депутат Василий Борисенков. Касьяненко их решение не признал, таким образом, в городской думе сложилось двоевластие. Сегодняшний приезд Бидонько должен был каким-то образом разрешить ситуацию.

Среднеуральск, служба информации

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