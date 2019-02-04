Среднеуральские страсти: старая гвардия пугает полпреда захватом власти (ДОКУМЕНТ)

Неожиданно острой оказалась борьба за вакантное место мэра Среднеуральска. Группа общественников пожаловалась полпреду президента Николаю Цуканову и губернатору Евгению Куйвашеву на нового председателя городской думы Василия Борисенкова, который, как они утверждают, намерен единолично захватить власть над городом.

Открытое письмо, адресованное полпреду и губернатору, пришло также и в редакцию РИА «Новый День». Оно подписано несколькими известными в городе людьми, в частности, бывшим мэром Среднеуральска Виктором Злодеевым. Отметим, экс-градоначальник имеет неоднозначную репутацию: в 2012 году ему пришлось уйти в отставку, так как его внук попался на торговле наркотиками. Сейчас бывший глава и его старые друзья резко критикуют председателя гордумы Борисенкова, потенциального кандидата на пост мэра (напомним, предыдущий глава Владислав Козлов уволился перед самым новым годом). По их мнению, Борисенков, являясь директором крупной местной УК «РЭМП Среднеуральск», желает полностью подчинить интересы города своим собственным. Авторы письма просят Цуканова и Куйвашева способствовать тому, чтобы следующим главой Среднеуральска стал ветеран СУГРЭС и депутат гордумы Василий Черноусов.

Однако такая точка зрения близка далеко не всем. Например, депутат местной думы Наталья Коробицына рассказала, что участвовать в конкурсе Борисенков не может, так как возглавляет конкурсную комиссию. Что же касается Черноусова, за которого агитируют ветераны, то депутат отметила: он девять лет руководил думой, ему уже 68 лет, и пора «дать дорогу молодым и амбициозным».

Напомним, политический кризис в Среднеуральске разразился в конце прошлого года. Расколовшаяся пополам дума изгнала прежнего спикера Андрея Касьяненко и выбрала Борисенкова. Касьяненко пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. В конце декабря в город срочно выехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. После его визита глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. Сергей Бидонько пояснил «Новому Дню», что ситуация в городе зашла в тупик: большинство депутатов выбрали не того председателя, которого поддерживал мэр, но ни глава Среднеуральска Владислав Козлов, ни его ставленник в думе Андрей Касьяненко не хотели идти на компромисс.

Недавно в Среднеуральске был объявлен конкурс по отбору кандидатов на замещение поста главы города. Прием документов завершится завтра. Имена потенциальных участников в конкурсной комиссии пока не раскрывают. По мнению источника РИА «Новый День», знакомого с ситуацией, повлиять на события оппоненты Борисенкова уже не смогут: «все политические решения уже приняты», – сказал собеседник агентства.

Среднеуральск, служба информации

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