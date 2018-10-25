В думе Среднеуральска с восьмой попытки поменяли спикера (ДОКУМЕНТ)

В гордуме Среднеуральска разрешился депутатский конфликт, который длился больше года. Сегодня большинством голосов был избран новый председатель – Василий Борисенков. Бывший спикер Андрей Касьяненко бойкотировал заседание, но не смог собрать достаточного количества сторонников.

По данным «Нового Дня», в сегодняшнем заседании думы приняли участие 12 из 14 депутатов. Во время утверждения повестки трое покинули зал, не согласившись на выборы председателя. Но кворум был сохранен, поэтому работа думы была продолжена. Оставшиеся девять депутатов тайным голосованием избрали нового руководителя и рассмотрели еще 11 вопросов, в том числе представление от прокуратуры и бюджетные задачи.

«Я могу заверить, что дума будет работать эффективно. Что касается троих, покинувших зал, – это не война. Мы общаемся и рассылаем всю документацию для работы в думе. У людей может быть свое мнение, и вот так они его выражают. Будем стараться, чтобы они поменяли мнение», – сообщил агентству Василий Борисенков.

Он подчеркнул, что как спикер выполняет в думе только организаторские функции. С момента избрания он имеет иммунитет на полгода, а затем на должность председателя может быть предложен другой кандидат.

Напомним, конфликт в думе Среднеуральска тянулся с 2017 года. Группа депутатов восемь раз пытались отправить в отставку председателя Андрея Касьяненко, а тот, в свою очередь – их. В результате противостояния на заседаниях думы нередко срывался кворум.

Среднеуральск, служба информации РИА «Новый День»

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