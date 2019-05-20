Бывший спикер думы Среднеуральска не смог оспорить свое изгнание в суде

Бывший председатель городской думы Седнеуральска Андрей Касьяненко не смог оспорить в суде досрочное прекращение своих полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, после рассмотрения апелляции оставлено в силе решение Верхнепышминского городского суда, который не нашел нарушений в действиях среднеуральской думы, отправившей своего председателя в отставку.

Напомним, политический кризис в Среднеуральске разразился в конце прошлого года. В октябре расколовшаяся пополам дума изгнала прежнего спикера Андрея Касьяненко и выбрала и.о. председателя Василия Борисенкова. В конце декабря в город срочно выехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. После его визита глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. Сергей Бидонько пояснил «Новому Дню», что ситуация в городе зашла в тупик и главу придется менять. В конце апреля по итогам проведенного конкурса главой города стал Алексей Зашляпин, а новым председателем думы депутаты избрали Наталью Коробицыну.

Среднеуральск, Екатеринбург, служба информации

Среднеуральск, Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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