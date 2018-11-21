Цуканов через Бабушкину поручил Куйвашеву разобраться с конфликтом в думе Среднеуральска

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов считает, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев должен занять четкую позицию в связи с конфликтом в думе Среднеуральска, где депутаты в октябре большинством голосов сняли своего председателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полпред поднял эту тему сегодня на заседании Совета руководителей законодательных органов государственной власти, где Средний Урал представляла спикер заксо Людмила Бабушкина. По словам Цуканова, он будет разбираться лично, но пока ему интересно услышать мнение Бабушкиной. Людмила Валентиновна ответила, что конфликт между среднеуральским спикером Андреем Касьяненко и думой тлел давно. «Мы приглашали в заксобрание депутатов, нам казалось, что мы договорились, но конфликт разросся до такой степени, что губернатор поручил решить вопрос департаменту внутренней политики и первому заместителю главы аппарата», – рассказала Бабушкина. По ее мнению, не исключено, что «проблема может решиться заменой». Николай Цуканов заявил, что губернатор Евгений Куйвашев должен выработать четкую позицию по этому вопросу.

Напомним, в октябрьском заседании думы Среднеуральска приняли участие 12 из 14 депутатов. Во время утверждения повестки трое покинули зал, не согласившись на выборы председателя. Но кворум был сохранен, поэтому работа думы была продолжена. Оставшиеся девять депутатов тайным голосованием избрали нового руководителя и рассмотрели еще 11 вопросов, в том числе представление от прокуратуры и бюджетные задачи.

Конфликт в думе Среднеуральска тянулся с 2017 года. Группа депутатов восемь раз пыталась отправить в отставку председателя Андрея Касьяненко, а тот, в свою очередь, – их. В результате противостояния на заседаниях думы нередко срывался кворум.

Екатеринбург, Среднеуральск, служба информации

Екатеринбург, Среднеуральск. Другие новости 21.11.18

Страховщики вывели Свердловскую область из «красной зоны» по ОСАГО. / Сотрудникам АО «Ювелиры Урала» выплатили более 5 млн долгов по зарплате. / В Нижнем Тагиле владелец кафе, где готовили еду без санитарных книжек, пытался откупиться от полицейских. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»