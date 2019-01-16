Нового главу Среднеуральска выберут к Международному женскому дню

Городская дума Среднеуральска утвердила график мероприятий по проведению конкурса по отбору кандидатов на пост главы города и определилась со своей половиной конкурсной комиссии.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» депутат Наталья Коробицына, в городскую половину комиссии вошли она сама, а также депутаты Сергей Мисюков, Людмила Черменинова и Олег Прудников. В ближайшее время об этом решении будет извещен губернатор Евгений Куйвашев, который назначит вторую половину конкурсной комиссии. Прием документов от соискателей на пост главы города начнется в следующий понедельник, 21 января, и продлится до 5 февраля. Итоги первого этапа конкурса планируется подвести 12 февраля, второго – между 19 и 22 февраля. Внеочередное заседание думы, на котором депутаты сделают выбор в пользу одного из предложенных конкурсной комиссией кандидатов, предварительно назначено на 7 марта. Если конкурсные процедуры по каким-то причинам затянутся, то выбор будет сделан на очередном заседании думы – 28 марта.

Как уже сообщал «Новый День», Среднеуральск оказался обезглавлен за несколько дней до Нового года – глава города Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, и дума его приняла. Заместитель губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько 28 декабря рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что ситуация в городе зашла в тупик: большинство депутатов выбрали не того председателя, которого поддерживал мэр, но ни глава Среднеуральска Владислав Козлов, ни его ставленник в думе Андрей Касьяненко не хотели идти на компромисс. Выборы нового председателя думы, Василия Борисенкова, Касьяненко оспаривает в суде, процесс по нему еще не окончен. Напомним, в думе Среднеуральска уже давно царил раскол. Часть депутатов поддерживали Козлова и его ставленника – председателя Андрея Касьяненко, часть – напротив, жаждали от них избавиться. В итоге это привело к отставке главы.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 16.01.19

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