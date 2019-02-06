На пост главы Среднеуральска претендуют семь мужчин и одна женщина

В Среднеуральске завершился прием документов от потенциальных участников конкурса на замещение вакантной должности главы города.

Имена конкурсантов в комиссии пока не называют. Но муниципальная газета «Среднеуральская волна» со ссылкой на председателя комиссии Василия Борисенкова сообщает, что всего их восемь: семь мужчин и одна женщина. Результаты первого этапа станут известны в начале следующей недели. Отметим, что ранее в конкурсной комиссии произошла интересная рокировка: вице-спикер гордумы и председатель комиссии Наталья Корбицына вышла из состава комиссии, а ее место занял влиятельный бизнесмен и председатель думы Василий Борисенков. Таким образом, сам он претендовать на кресло главы не может.

Как уже сообщал «Новый День», на днях группа ветеранов и общественников пожаловалась полпреду президента Николаю Цуканову и губернатору Евгению Куйвашеву, что Василий Борисенков якобы намерен единолично захватить власть над городом. Авторы письма просят Цуканова и Куйвашева способствовать тому, чтобы следующим главой Среднеуральска стал ветеран СУГРЭС и бывший спикер гордумы Василий Черноусов.

Напомним, политический кризис в Среднеуральске разразился в конце прошлого года. Расколовшаяся пополам дума изгнала прежнего спикера Андрея Касьяненко и выбрала Борисенкова. В конце декабря в город срочно выехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. После его визита глава Среднеуральска Владислав Козлов подал заявление о досрочной отставке, тогда же оно было рассмотрено городской думой и удовлетворено. Сергей Бидонько пояснил «Новому Дню», что ситуация в городе зашла в тупик и главу придется менять.

Среднеуральск, служба информации

Среднеуральск. Другие новости 06.02.19

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